Росія готує криваву провокацію – "православний спектакль" вздовж лінії фронту, – розслідувачі

Російські окупанти хочуть влаштувати автопробіг поблизу лінії фронту. Власне, йдеться про ділянку від Сватового та аж до Криму. Розслідувачі зазначають, що "ідеальним" закінченням цього дійства для Кремля буде обстріл колони "хрестоносців" та звинувачення у цьому вояків Збройних Сил.

Чим жорсткіші санкції вводить українська влада проти Російської православної церкви, тим яскравіше московські "священнослужителі" демонструють свою сутність та те, що вони є насправді агентами ФСБ в рясах. Власне, розвідникам завдяки джерелам в окупацій владі квазіреспубліки "ДНР" вдалось дізнатись про те, що загарбники готують "хрестовий похід" поблизу фронту.

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Росія взялася захищатися від обстрілів "молитвами"

Відомо, що насамперед "хресний хід" планується навколо будівлі ОДА в Донецьку. Це нібито має захистити лігво сепаратистів від обстрілів. Зауважимо, що за останні 8 років такі заходи уже проводились декілька разів, а після 24 лютого вони мають особливо богохульний вигляд, адже загроза атаки справді висока.

Найцікавіше почнеться після гулянь з іконами в центрі Донецька. Далі організатори збираються заїхати в село Микільське на могилу старця Зосіма. І паралельно з цим почнеться автопробіг із встановленням чотириметрових хрестів вздовж лінії фронту,

– написали в InformNapalm.

Водночас там зазначили, що цей пробіг відбудеться уже 5 лютого. Його учасники їхатимуть аж від окупованого Сватового на Луганщині до Криму. Очевидно, що ідеальним закінченням цього "православного спектаклю" для Кремля буде обстріл колони.

Небезпека цього досить велика, оскільки "хрестоносці" проїдуть вдовж лінії фронту по трасі Сватове – Бахмут – Дебальцеве і далі в напрямку Вугледару. Не слід виключати й того, що окупанти можуть відкрити "дружній вогонь" по своїх же, аби створити "правильну" картинку.

Московських попів потрохи виганяють з України