Росія готує комплексний підхід, – Буданов попередив про складний період зі середини травня

Російські війська не припиняють штурмувати позиції Сил оборони на фронті. Голова ГУР МО Кирило Буданов розповів, якою може бути ситуація найближчим часом.

Кирило Буданов попередив про нелегкий період зі середини травня. Про це він розповів у інтерв'ю BBC News 19 квітня.

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Буданов розповів про ситуацію найближчим часом

Очільник ГУР відповідаючи на уточнююче питання щодо того, на чому базуються їхні прогнози, дав чітку відповідь. "На фактах, цифрах, документах і тому подібне", – наголосив Буданов.

Коментуючи те, про що говорять сьогодні ці цифри, він зазначив, що "нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом". Однак, Буданов наголосив, що ситуація не катастрофічна, це теж треба розуміти. "Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", – відповів очільник ГУР.

"А якщо говорити про фронт?", – поцікавилися журналісти.

Я і про фронт в тому числі. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня,

– пояснив головний розвідник країни.

Журналісти уточнили, чи йдеться і про внутрішньо-політичну ситуацію. "Мова про все", – відповів на запитання голова ГУР МО Кирило Буданов.

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