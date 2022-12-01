Росія підготувала аеродром "Енгельс-2": у ЗСУ пояснили, для чого та звідки запускають ракети

Останніми днями надходить інформація про активність ворожої авіації на аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області Росії. Проте удари ракетами по території України здійснюються з району Каспійського моря.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів 24 каналу, чому так відбувається. Він зазначив, що не кожний аеродром може приймати такі потужні літаки, як ТУ-160, ТУ-95 та інші.

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На "Енгельс-2" – базування літаків ворога

За його словами, у Курській області базуються літаки ТУ-22М3, у яких невеликий час підльоту до Північних кордонів України. Так само на "Енгельс-2" стоять літаки стратегічної авіації, які завдають ударів по території України ракетами Х-101 та Х-555.

На Каспійському морі, в районі Астрахані, вони виходять на бойовий курс і звідти завдають ударів. Пуски ракет здійснюються саме з цього району,

– наголосив речник.

Він зауважив, що з жовтня росіяни почали завдавати ударів з іншого місця – з району Волгодонська Ростовської області. Тобто дислокуються літаки на аеродромі "Енгельс-2", а запуски ракет вони здійснюють з цих районів.

Промисловість не встигає

На думку Юрія Ігната, не так важлива кількість літаків, які готують до атаки, а скільки ракет вони готові витратити по території України.

"Літак ТУ-95 може нести від 8 та більше ракет, ТУ-160 – ще більше, тому навіть 10 літаків при повному завантаженні можуть завдавати серйозного масованого удару", – розповів речник.

За його словами, також важливо, чи готові росіяни поповнювати ті запаси ракет (йдеться про "Калібр" та Х-101), які вони витрачають. Очевидно, що тими темпами, якими ракети витрачаються, промисловість не встигатиме поповнювати їх запаси.

Дійсно страшні часи

Речник попросив українців зберігати спокій і запевнив, що Повітряні сили України готуються до відбиття повітряного нападу.

Він згадав події лютого та березня, коли відбувались потужні атаки ворога, на Україну летіли сотні ракет різних типів зі всіх напрямків. До того проти українців використовувалась пілотована авіація, відбувалось бомбардування міст бомбами вільного падіння по 500 кілограмів.

"То дійсно були страшні часи. Зараз вони тероризують нашу критичну інфраструктуру, гинуть мирні люди, але ми впораємось", – зауважив він.

Використовують весь спектр зброї

Ігнат зазначив, якщо масований удар ворога може бути високоточними далекобійними ракетами, по тім територіям, куди вони можуть діставати. Тоді ці ракети можуть бити по наших тилах – по Центру України, Заходу зокрема та по Північних районах.

Хоч кажуть, що в Росії ракети закінчуються, але не так вже і закінчуються. Бачимо, що є ще достатньо,

– вважає він.

За його словами, у ворога також в достатній кількості є ракети, які вони застосовують щодня – С-300 разом з реактивною артилерією. Вони б'ють по Миколаєву, Запоріжжю, Херсону, Харківщині та по Дніпровщині.

"Росіяни застосовують увесь спектр зброї, яку мають", – наголосив речник.

Потребуємо допомоги

Проте він зазначив, що Повітряні сили України та всі сили оборони повинні зробити все можливе, щоб якомога менше ракет потрапило у свої цілі.

"Зрозуміло, що жодна протиповітряна оборона у світі знищити 100% ракет не зможе. Навіть, коли знищуються 30%, це вже вважається успішною роботою ППО", – наголосив він.

Ігнат запевнив, що наші захисники та захисниці неба роблять все можливе, але все можливе не можна робити нескінченно – потребуємо допомоги Заходу, а саме тих систем, які нам вже дуже довго обіцяють.

Щось ми отримуємо, але цього замало. Треба більш – тоді й захист буде краще,

– зауважив він.

Де базуються ворожі літаки та звідки здійснюються пуски ракет окупантів: дивіться відео

Масовані удари по території України: коротко