Британська розвідка дізналася про нові плани Росії щодо атак на судна в Чорному морі

Росія продовжує втрачати контроль над Чорним морем. Водночас це не заважає їй надалі готувати терористичні атаки. Про це також розповіли у британській розвідці.

У ній зазначили, що минулого місяця розсекречені розвідувальні дані попередили, що російські військові спробували завдати ракетного удару по вантажному судну у Чорному морі. Як з'ясувалося, це не одиничні плани і не спонтанні дії.

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Росія хоче атакувати цивільні судна

Власне, минулого тижня розвідка Великої Британії розсекретила нові дані. Вони свідчать про те, що Росія може надалі атакувати цивільне судноплавство. Зокрема, ворог може закладати вибухові пристрої на підходах до українських портів. Тож, під загрозою будуть цивільні та цивільна інфраструктура.

Згубний напад Росії на цивільне судноплавство в Чорному морі демонструє повну зневагу Путіна до життя цивільного населення та потреб найуразливіших верств населення у світі,

– зазначив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

За його словами, "ми бачимо наскрізь цинічні спроби Росії покласти провину за російські атаки на Україну". Водночас він наголосив, що разом із союзниками стоять проти Путіна, а також його спроб завдати шкоди нашій державі, а також решті світу.

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