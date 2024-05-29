Росія готується відкрити новий фронт: загроза буде не з Білорусі
Росія готується збільшити кількість військових на кордоні з Україною для того, аби відкрити новий фронт. У такий спосіб росіяни хочуть змінити плани українського військового керівництва.
Окупанти готуються до нового наступу. Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що бойові дії можуть розвинутися на північно-східному фланзі.
Читайте також ЗСУ зупинили росіян на Харківщині, ворог окупував Уманське: як змінилася лінія фронту за тиждень
Який план у росіян
Міністр оборони Україні в інтерв'ю Reutres розповів, що Кремль планує відкрити новий фронт на Півночі, щоб використати усю свою силу та вогневу потужність проти ЗСУ. За словами Умєрова, Росія має близько 500 тисяч військових в Україні та біля кордонів держави і готується додати ще 200 – 300 тисяч.
Водночас у Центрі протидії дезінформації повідомили, що Росія планує запустити ІПСО про відкриття другого фронту з Білорусі. Провокативні заяви з погрозами Україні від вищого керівництва як Росії, так і Білорусі можуть з'явитися вже найближчим часом.
Північ нашої країни межує і з Білоруссю, і з частиною Росії. Тож можна говорити щонайменше про два плани: розгортання подальших бойових дій вздовж всього кордону України та Росії, починаючи з Харкова та закінчують Черніговом через Суми. Другий варіант – початок бойових дій з території Білорусі. Але цей варіант справді радше є ІПСО,
– наголосив Роман Світан.
Річ у тім, що навряд чи білоруський диктатор Олександр Лукашенко все ж наважиться на пряму участь Білорусі у війні проти України. Це поставить його країну під удар, як у фігуральному, так і у буквальному сенсі. Тож Росія максимально розганятиме фейки, аби не дати можливості українському військовому керівництву перекинути частину військ з півночі кордону та схід.
"На північно-східному фланзі росіяни однозначно розгортатимуть лінію фронту: від Харківщини до Чернігівщини. Там перебувають десятки тисяч російських військових, і ця кількість збільшуватиметься. Для них важливо перетворити всю лінію кордону у лінію боєзіткнення", – пояснив військовий експерт.
Росіяни хочуть зменшити кількість українського війська на східному фланзі від Донецька у бік Покровська.
Як зараз рухаються росіяни: дивіться на карті
Що відбувається на фронті: детальніше
- У ранковому зведенні Генштабу за 29 травня повідомили, що на Покровському напрямку Сили оборони відбили 36 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Невельське. Саме там російські військові намагалися вибити українські підрозділи із займаних рубежів, використовуючи авіацію. На жаль, на окремих ділянках ворог має частковий успіх.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіянам вдалося зайти на 10 кілометрів вглиб Харківської області. Водночас варто відзначити, що більша частина Вовчанська досі залишається під контролем українських військових.
- Загалом фактично по всій лінії фронту російські окупанти посилили інтенсивність атак. Кількість бойових зіткнень за минулу добу 28 травня зросла до 110.