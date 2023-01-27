Як на хід війни вплине новий наступ росіян: оцінка військового експерта

Україна очікує на отримання від західних парнерів важкої техніки. Однак Росія може використати цей час для нової атаки.

Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Андрій Харук. Він впевнений, що ймовірний наступ Україна зможе стримати зброєю, яку вже має.

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Військові експерти, розвідка та медіа активно обговорюють підготовку нового наступу Кремля. Дехто висловив побоювання, що він розпочнеться раніше, аніж німецькі танки Leopard прийдуть до України.

Харук переконаний, що росіяни намагатимуться реалізувати значну наступальну операцію до того, як Збройні сили України отримують нову техніку.

Росія може спробувати наступати

Харук навів паралель з історії. Коли під час останніх місяців Першої світової війни німці зібрали всі сили і зробили спробу переламати ситуацію на західному фронті до того, як вступлять в бій американські дивізії.

Військовий експерт припускає, що подібна ситуація може трапитися зараз, коли Владімір Путін захоче переламати хід подій.

Але стримати російський наступ ЗСУ можуть наявними силами і технікою. Нові танки будуть необхідні нам для наступу і для визволення окупованих територій,

– резюмував експерт.

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