До чого готується ворог: у розвідці прокоментували "інспекцію" російських військ за участю шойгу
У розвідці заявили, що росія готує новий етап наступальних дій у війні проти України. Попередньо відомо, що сергій шойгу дійсно відвідав угруповування російських військ.
Так, шойгу заслухав командувачів щодо подальших дій у війні. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
До теми шойгу дав наказ наростити дії російських військових на усіх напрямках в Україні, – росЗМІ
Скібіцький додав, ймовірно, посіпака путіна підбив підсумки заходів. За деякими даними, він навіть вручав нагороди офіцерам і генералам, що найбільш "відзначилися",
Новий етап наступу росіян
Розвідка справді фіксує активність ворога. Мовиться не лише про ракетні удари, а й про обстріли по всій лінії фронту.
Однозначно – зараз йде підготовка до наступного етапу наступальних дій,
– додав Скібіцький.
Чиновник зауважив, що переламний момент у війні буде. Однак це залежатиме від того, коли ми зможемо зупинити наступальні дії ворога, та наскільки вчасною й потужно буде допомога партнерів.
"Нам треба бути готовими до нової хвилі наступу"
Військовий оглядач Ілля Пономаренко заявив, що нинішня війна – не про кількість живої сили. Натомість мовиться про можливість організувати людей, озброїти й навчити їх бути ефективними.
Пономаренко додав, що насправді росія проводить приховану мобілізацію, хоч заперечує це – вони формують так званий третій армійський корпус в Ніжегородській області.
Але дуже велике є питання, чи це буде настільки якісно організована та мотивована сила, як були ті війська, які на першому етапі атакували Київ, Харків, але зазнали тут поразки. Тому я б не хотів бути надто оптимістичним. Нам потрібно бути дуже готовими до нової хвилі війни,
– розповів Пономаренко.
Що цьому передувало
- 16 липня російські ЗМІ писали, що шойгу доручив посилити дії військових. Нібито для того, щоб завадити ЗСУ "обстрілювати Донбас".
- Повідомляли, мовляв, шойгу прибув у командний пункт, заслухав доповіді командирів, а потім дав команду наростити дії угруповань "на всіх операційних напрямках".
Детальніше – шойгу наказав посилити наступ на усіх напрямках в Україні: відео