Для них це шанс вийти з війни, – ветеран припустив, на якому напрямку наступатимуть росіяни

Є інформація, що Росія, ймовірно, готується до наступу весною і літом. Окупанти можуть зосередити свої сили на окупації Донбасу, адже це вже багато років головна ціль Кремля. Проте також є загроза для інших регіонів нашої держави.

Ветеран, лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник розповів 24 Каналу, що противник все ж концентруватиме увагу на Донеччині. Адже головна мета Володимира Путіна, про яку він оголосив ще у 2022 році – це захопити Донецьку та Луганську області.

"Це (Донеччина – 24 Канал) для них можливість вийти із війни. Росіяни шукають ці можливості, і не можуть це зробити, поки не досягнуть тих цілей, про які оголосив Путін", – висловився він.

Як діятиме Росія на фронті?

Микола Мельник вважає, що окупанти сконцентрують основні сили на Донецькому напрямку.

Крім того, у росіян є певні успіхи на Запоріжжі.

Я не скажу, що там угруповання російських військ настільки сильні. Можливо, наші командири десь прорахувались, що дозволило доволі швидко просунутися на Гуляйпільському напрямку,

– зауважив він.

Попри все, українським силам вдалося відкинути там ворога.

Цікаво. У Росії можуть готуватися до наступу навесні 2026 року, перекидаючи сили до східного та південного кордонів України. Про це розповів аналітик видання BILD Юліан Рьопке після спілкування з українським військовим, який на Покровському напрямку. У Силах оборони вважають, що противнику буде складно прорвати оборону через значні втрати та ефективну роботу наших дронів і артилерії.

За словами Миколи Мельника, росіяни спробують сконцентруватись довкола Донеччини, але Запоріжжя та Лиманський напрямок буде для них допоміжним для наступу. Головна причина – противник прагне розтягнути обмежені ресурси Сил оборони на полі бою.

