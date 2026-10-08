Реактивні "Герані" та масовані удари: Росія готує нову тактику атак на зиму – ISW

Росія адаптує тактику масованих ударів по Україні перед зимовою кампанією. Окупанти використовують нові модифікації ударних дронів із реактивними двигунами, щоб перевантажувати українську ППО та створювати умови для застосування великих пакетів ракет.

Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни (ISW).

Що змінилося в тактиці?

Як зазначають аналітики, російські війська дедалі частіше зосереджують великі хвилі дронів і ракет на обмеженій кількості конкретних цілей. Таким чином окупанти намагаються перевантажити локальні системи протиповітряної оборони України та завдати максимального ураження важливим об'єктам.

Показовою стала атака в ніч на 7 жовтня. Лише по Кременчуку на Полтавщині, а також Олександрії та Світловодську на Кіровоградщині росіяни випустили близько 30 крилатих ракет.

Чим небезпечні реактивні дрони?

Нові модифікації "Гераней" із реактивними двигунами, за оцінкою ISW, можуть долати більшу оперативну глибину та з більшою надійністю проходити українську ППО, ніж дрони зі звичайними поршневими двигунами.

Такі безпілотники можуть використовуватися для створення коридорів у системі української ППО та відволікання її сил. Це, своєю чергою, дозволяє Росії формувати великі ударні пакети з крилатих і балістичних ракет та запускати їх кількома хвилями.

До чого тут зимова кампанія?

В ISW вважають, що адаптація російської тактики може бути частиною підготовки до нової кампанії ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку 2026–2027 років. Росія вже використовувала масовані удари по енергетиці в попередні зимові кампанії. Однак спроби зруйнувати українську енергосистему та підірвати стійкість країни не дали агресору очікуваного результату.

Водночас наслідки нових атак залежатимуть від того, яких пошкоджень зазнає енергетична інфраструктура. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначав, що без відключень пройти зиму, найімовірніше, не вдасться, а тривалість обмежень залежатиме, зокрема, від характеру та масштабу пошкоджень енергооб'єктів.

Як Україні протидіяти новій загрозі?

Для захисту від оновленої тактики Росії, за оцінкою аналітиків, Україні потрібні економічно ефективні засоби боротьби з реактивними дронами. Це дозволило б знищувати такі цілі без надмірного використання дорогих зенітних ракет.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема, під удар потрапили Прилуки на Чернігівщині, де російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинули люди, серед них – діти, ще кілька мешканців будинку постраждали.