Атака, удар, відхід: до якого захоплення Путін може готуватись насправді

У березні 2021 року Росія стягнула в Крим найбільшу кількість своїх військ від початку окупації. Під приводом навчань країна-агресор відпрацьовувала наступ на Україну з боку півострова. Що ж насправді задумав Кремль – читайте далі.

В українському Міноборони кажуть, за роки окупації Росія перетворила Крим на справжній воєнний есмінець. За інформацією головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, на півострові перебуває близько 32 700 російських військовослужбовців.

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Справжнього відведення військ так і не відбулося

Протягом березня – квітня, за час воєнної вистави, до Криму перекинули ще як мінімум 2 полки повітряно-десантних військ зі складу псковської десантної дивізії, яка вже брала участь у війні проти України. І попри оголошене Кремлем завершення воєнного навчання і повернення військ в місця дислокації, наразі, за спостереженнями української та американської розвідки, справжнього відведення військ не відбулося.

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"Ми досі не бачили ознак виведення з Криму 76-ї десантної дивізії – так званих псковських десантників, які запам'яталися тим, що зазнали втрат на Сході України в 2014 році. І ось ця частина, яка буквально десятками ешелонів йшла з Пскова до Криму, зараз вона продовжує перебувати в Криму, судячи з усього. Тому що жодного зворотного ешелону ми не бачили", – зауважив дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

Росія готує план захоплення гідротехнічних споруд Херсонської області, – військові експерти

На думку військових експертів, все це – підготовка до захоплення гідротехнічних споруд Херсонської області і встановлення до них контрольованого російськими бойовиками сухопутного коридору з Криму.

Тобто ми вже відходимо від воєн, які проводилися раніше, – важкі, довгі, оборонні якісь дії. Тут навпаки – маневр, атака, удар, відхід,

– сказав командир десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ Андрій Суховецький.

"Захоплення інфраструктури для подачі води буде здійснюватися не сухопутними військами, а буде здійснюватися повітряним десантом і морським десантом. Те, що зараз відпрацьовували насправді в Криму. Були авіаційні удари, були ракетні удари. Потім 7-ма повітряно-десантна дивізія, кілька підрозділів, були висаджені в Криму і вони там відпрацьовували завдання з захоплення елементів критичної інфраструктури противника", – заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь.

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Утім наступ з боку окупованого Криму наразі вийшов на другий план, кажуть експерти. Безкомпромісна підтримка України з боку нової адміністрації США та більшості членів НАТО, спонукали Кремль перемкнутися на поглинання Білорусі під виглядом можливого укладення договору про "союзноє государство" напередодні виборів до Державної думи Російської Федерації. Тому наразі Україні необхідно використати це тимчасове затишшя, для підготовки до можливої ескалації воєнного протистояння уже восени.