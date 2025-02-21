Російські спецслужби готують провокації в Україні, щоб "повалити Зеленського", – Gulagu․net

Проєкт Gulagu.net написав про те, що Росія готує "новий майдан" в Україні з метою усунення нашої влади. Російські спецслужби залучають свої агентури та зовсім скоро можуть перейти до більш рішучих дій.

Як розповів 24 Каналу засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін, ситуація справді досить тривожна. Допомогти Україні можна, розкривши підлі методи, які використовують росіяни.

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Що задумали у Кремлі

Ще до всіх критичних заяв Дональда Трампа Gulagu.net отримав інформацію від джерел з Москви. За їхніми повідомленнями, щонайменше 2 підрозділи фсб разом зі службою зовнішньої розвідки пропрацьовують план організації в Україні подій, які нагадуватимуть Майдан.

У Кремлі розуміють, що не зможуть домовитися з Володимиром Зеленським. Тому ще з осені 2024 року готували серію інформаційних психологічних операцій, спрямованих на розхитування ситуації всередині України та підрив авторитету президента,

– зазначив Володимир Осєчкін.

Зараз ми бачимо продовження цього. В інформаційне поле проштовхують тези, які мають змусити людей засумніватися у легітимності Володимира Зеленського. Ці наративи створюють російські спецслужби та їхні мережі, зокрема у Сполучених Штатах.

Саме тому ми бачимо, що успішні та добре освічені бізнесмени, які прийшли до влади у США, повторюють те, що не відповідає дійсності. Російські спецслужби розуміють, що їм вдалося сформувати певні мережі впливу у Вашингтоні, щоб вкидувати потрібну інформацію. Далі її поширюють відомі люди, наприклад, Ілон Маск і Дональд Трамп.

Ще рік тому це б усіх шокувало, ніхто не повірив би у такі заяви, але в лютому 2025 року ми опинилися в іншій реальності. У ній наративи Кремля підтримують лідери США. Це жахливо,

– наголосив засновник Gulagu.net.

Інші джерела повідомили, що у Кремлі пройшла нарада зі спецслужбістами та чиновника найвищого рівня. Вони підготували план перекидання пропагандистських сил, ботів для того, щоб навіювати українцям ті наративи, у які вже повірив Трамп і Маск.

Нагадаємо, президент США назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Він сказав, що його рейтинг нібито становить 4%. Також Трамп звинуватив Україну у витраті 350 мільярдів доларів "на війну, яку не можна виграти",

Ілон Маск у своїх заявах пішов ще далі. Він звинуватив Володимира Зеленського в тому, що він "харчується трупами українських солдатів". Маск сказав, що Президенту України нібито вигідна війна, а переговори потрібно проводити без його участі.