Росія готує теракт у Донецьку та на Півдні України: хоче накрити артилерією натовп

У Донецьку або на Півдны України росіяни збираються влаштувати теракт, щоб звинуватити в цьому Україну та відвернути увагу від обстрілу торгового центру у Кременчуці.

Росіяни можуть влаштувати теракт як на Донбасі, так і на захоплених територіях Херсонщини чи Запоріжжя. Окупанти вже почали шукати жертв. Про це повідомляють джерела 24 каналу у розвідці.

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Людей заманюють грошима

В Донецьку збирають на масовку людей, заманюючи грошима. За даними української розвідки, цих людей планують накрити з артилерії або з іншого виду зброї, щоб відвернути увагу від Кременчука та звинуватити Україну.

Ймовірно, готуються під засідання ООН,

– повідомили у розвідці.

Росіяни гатять по окупованому Донецьку майже щодня

На жаль, в тимчасово окупованому Донецьку зараз дуже неспокійно. Російські загарбники ледь не щодня нещадно гатять по Донецьку, Яснуватій та Макіївці, руйнуючи будинки, школи та дитячі садки, щоб спихнути провину на ЗСУ. На жаль, гинуть цивільні, оскільки окупанти рідко вмикають сигнал повітряної тривоги.

27 червня росіяни вкотре обстріляли Донецьк. Нині під обстріл потрапив автобус у Горлівці.

Більшість місцевих жителів розуміють, хто і звідки веде обстріли. Щоразу у місцевих чатах з'являються відповідні повідомлення про те, з якого району вилітав снаряд. Іноді росіянам настільки лінь прикривати свою брехню, що вони обстрілюють Донецьк з самого Донецька й різниця між вильотом й прильотом становить всього кілька секунд.

Наслідки останніх обстрілів в тимчасово окупованих Ясинуватій та Донецьку:

Росіяни нещадно обстрілюють Донбас

Вчора росіяни вгатили зі ствольної та реактивної артилерії по районах Покровки, Старикового, Порозока та Верхньої Пожні Сумської області. Також окупанти обстріляли райони Маяків та Тетянівки з артилерії.

На Лисичанському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Миколаївки та Яковлівки та стріляли з артилерії. 27 червня у Лисичанську росіяни розстріляли з РСЗВ "Ураган" натовп мирних жителів, які набирали підвезену воду. 8 людей загинули, 21 госпіталізували до лікарні.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара та штурмують напрямок Миронівка – Вуглегірська ТЕС. Там також тривають бої.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не було, проте окупанти обстріляли з артилерії 7 населених пунктів. Авіаударів зазнали Кам'янка, Авдіївка та Шевченко.

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