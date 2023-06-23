Це привід для виходу російських військ, – політолог про ймовірність теракту на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС. У випадку, якщо катастрофа станеться, диктатор Владімір Путіну може вигадати виправдання, чому російська армія виходить із Запорізької та Херсонської областей.

Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, теракт на Запорізькій АЕС може дійсно відбутись, бо про це оголосив український лідер.

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"Путін може сказати: "Там щось таке сталось. Ми не знаємо, наскільки поширилось забруднення", якщо ця катастрофа станеться. Тому російські війська не можуть там перебувати, тому що територія заражена. Він скаже: "Ми були змушені піти". Йому у Росії ніхто і слова не скаже, бо нібито все логічно для них", – вважає він.

Величезна катастрофа

Тизенгаузен зазначив, що крім ставка-охолоджувача, є ще внутрішня система ставків. Як він стверджує, навіть якщо їх підірвати, до нульового рівня вода не зійде. Але у це буде величезна катастрофа, наслідки якої можуть бути набагато гірші, ніж після удару ядерною зброєю.

Тому не виключаю, що Путін, розуміючи, що рано чи пізно ЗСУ прийдуть та звільнять цю територію, може застосувати цю тактику випаленої або вже зараженої землі,

– сказав політтехнолог.

Він наголосив, країни Заходу повинні жорстко відреагувати на такий намір Росії та попередити Путіна. На думку Тизенгаузена, якщо країна-терористка наважиться на цей крок, то знищення російського флоту – мінімальне покарання.

Тизенгаузен про ймовірність теракту на ЗАЕС: дивіться відео

Росія готує теракт на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія планує теракт на Запорізькій АЕС. Він наголосив, що атака пов'язана з викидом радіації, держава-агресорка провела усі необхідні приготування.

Кремль відреагував на заяву президента України. За словами речника Путіна Дмітрія Пєскова, слова Зеленського – це нібито брехня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що західні партнери можуть запобігти теракту на ЗАЕС. Найкращим методом він назвав надання Україні необхідної зброї, щоб вигнати російських окупантів зі своєї території.

Кулеба переконаний, що Росії будуть надіслані чіткі попередження про наслідки такого кроку.

Алгоритм дій у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу