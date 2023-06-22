Загроза й для населення самої Москви, – представник ГУР про російські погрози щодо ЗАЕС
Російські загарбники скоїли не один десяток злочинів на території України й не планують зупинятися. Зараз Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації.
Це 24 Каналу прокоментував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Він додав, що думати й хвилюватися за це мають не лише українців. Світ має жорстко реагувати та протидіяти злочинам російських терористів.
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Росія шантажує ядерною катастрофою
Мета росіян – зупинити активні дії українських Сил безпеки й оборони. Однак це не вийде.
Як зазначив представник ГУР, наразі мова йде про шантаж. Однак у руках ід**тів, терористів й вбивць шантаж – це серйозний фактор, на який треба зважати.
Те, що він (шантаж – 24 Канал) буде й посилюватиметься було зрозуміло,
– сказав Юсов.
Україна й весь цивілізований світ працюють й опрацьовують різні сценарії та варіанти уникнення катастрофи.Зверніть увагу! Начальник ГУР Кирило Буданов повідомив,
Також Юсов наголосив, що ворог може вдатись до провокацій для того, аби звинуватити Україну. Мова йде не лише про катастрофу на ЗАЕС, а й про подібні ядерні об'єкти на території Росії.
"Насамперед це загроза для населення самої Москви й виклик для еліти та внутрішньополітичного керівництва", – додав представник ГУР.
У ГУР прокоментували підготовку росіян до теракту на ЗАЕС: дивіться відео
Росіяни готують теракт на ЗАЕС
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Президент вже заслухав доповіді української розвідки та СБУ.
- Президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що ядерна загроза залишається постійно упродовж того часу, що ЗАЕС – окупована російськими загарбниками. Росіяни у будь-яку мить можуть зробити щось, що призведе до катастрофи.
- Посол Валерій Чалий наголосив, що вважає катастрофу на ЗАЕС – реалістичним сценарієм. Він порадив українцям зробити запаси бензину, продовольства і засобів захисту першої необхідності.