Загроза й для населення самої Москви, – представник ГУР про російські погрози щодо ЗАЕС

Російські загарбники скоїли не один десяток злочинів на території України й не планують зупинятися. Зараз Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації.

Це 24 Каналу прокоментував представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Він додав, що думати й хвилюватися за це мають не лише українців. Світ має жорстко реагувати та протидіяти злочинам російських терористів.

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Росія шантажує ядерною катастрофою

Мета росіян – зупинити активні дії українських Сил безпеки й оборони. Однак це не вийде.

Як зазначив представник ГУР, наразі мова йде про шантаж. Однак у руках ід**тів, терористів й вбивць шантаж – це серйозний фактор, на який треба зважати.

Те, що він (шантаж – 24 Канал) буде й посилюватиметься було зрозуміло,

– сказав Юсов.

Україна й весь цивілізований світ працюють й опрацьовують різні сценарії та варіанти уникнення катастрофи.

що російські терористи зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС внаслідок підриву Каховської греблі. Крім того, ворог додатково замінував один з охолоджувачів.

Також Юсов наголосив, що ворог може вдатись до провокацій для того, аби звинуватити Україну. Мова йде не лише про катастрофу на ЗАЕС, а й про подібні ядерні об'єкти на території Росії.

"Насамперед це загроза для населення самої Москви й виклик для еліти та внутрішньополітичного керівництва", – додав представник ГУР.

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Росіяни готують теракт на ЗАЕС