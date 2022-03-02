Росія готує жорстоку провокацію з території України, – ЗМІ

Окупаційні війська готують провокацію з території України. Є декілька варіантів.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в СБУ.

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Зокрема, окупанти розглядають такі варіанти:

розстріли прикордонних пунктів диверсантами в українській формі;

ракетні удари по містах Білорусі;

підрив нафтопереробного заводу у Мозирі Гомельської області.

Біля білорусько-українського кордону зараз розташовані приблизно 300 білоруських танків. Українська розвідка 1 березня заявила, що Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.

Зауважимо, за сім днів війни російська орда вбила вже близько 2000 ні в чому не винних цивільних українців, не рахуючи військових втрат.



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