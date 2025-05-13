Літня кампанія для Путіна стане вирішальною: у диктатора є два варіанти

Російська армія готується до наступу влітку 2025 року. Для очільника Кремля літня військова кампанія вкрай важлива, оскільки йому потрібно убезпечити сухопутний коридор в Крим. Півострів без нього буде відірваним шматком.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, наголосивши, що контролювати Крим росіянам буде неможливо, якщо вони не утримуватимуть входи на цю територію з боку материка.

Дивіться також Окупанти просунулися на кількох напрямках, ЗСУ мали успіх біля Торецька: огляд фронту від ISW

Що прагне Путін найближчим часом

Будь-яка армія, яке підійде до Криму з материкової частини, за переконанням військового експерта, однозначного звільнить півострів. У росіян сухопутний коридор, який прикриває входи до Криму з півночі, створює певну ділянку для переміщення вантажів, техніки, боєприпасів.

Адже Керченський міст може бути "відмінусований", як тільки буде поставлене таке завдання. Крим без сухопутного коридору не витримає довго жодної атаки,

– впевнений Світан.

Наявний сухопутний коридор, який Путін контролює, неповноцінний, бо його глибина 80 кілометрів, ширина майже 500. Як пояснив військовий експерт, російський диктатор прагне в найближчі пів року чи рік збільшити глибину фронту, тобто захопити всю Запорізьку область.

"Якщо він це зробить і ще частину Донецької області, по лінії Запоріжжя – Покровськ, тоді на 70 – 80% він убезпечить сухопутний коридор від дій ЗСУ по його розсіченню і виходу на Азовське море. Тоді це буде 120 – 150 кілометрів глибини фронту", – озвучив Світан.

Убезпечити цей коридор, як підкреслив полковник запасу ЗСУ, поки його глибина 80 кілометрів – нереально з військового погляду, єдиний можливий варіант зробити це – в геополітичний спосіб.

"Якщо зобов'язати в межах умовного "Мінську-3" українську сторону не повертати військовим шляхом сухопутний коридор. Тобто є один з двох варіантів, третій Путін не розглядає. Він хоче провести літню військову кампанію та окупувати повністю Запорізьку область, створивши зону стійкої оборони", – підсумував Світан.

Зазначимо, що військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, коментуючи плани ворога щодо літнього наступу, висловив думку, що російські війська вже на певних ділянках фронту почали наступальні дії. На це вказує збільшення боєзіткнень. Зокрема, мовиться про Покровський напрямок. Він розповів, яке завдання, на його погляд, перед своєю армією поставив Путін.