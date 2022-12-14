Росія може здійснити новий "великий наступ": оглядач назвав найнебезпечніший напрямок
Росіяни концентрують великі сили, які переважно складаються з мобілізованих, щоб відновити наступальний потенціал. Ареною цього наступу, найімовірніше буде не Білорусь та Київський напрямок, а Донбас.
Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. На його думку, це може бути, наприклад, північ Луганської області.
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Який напрямок є найнебезпечнішим
Так, на цьому напрямку російські загарбники можуть спробувати відновити свої позиції, що були втрачені внаслідок контрнаступу Збройних Сил у вересні. Або ж це може бути "Донецька дуга", де окупанти все ще намагаються захопити Бахмут.
Східний напрямок – найбільш небезпечний у цьому сенсі,
– наголосив військовий оглядач.
На його думку, це може бути наступ силами мобілізованих. У Росії чомусь вважають, що саме "мобіки" можуть допомогти їй переламати хід подій на фронті.
Попович припустив, де росіяни можуть готувати наступ: дивіться відео
Чи вдасться росіянам здійснити "великий наступ"
Для того, щоб наступати країні-агресорці необхідна навчена армія. Військо окупантів спочатку має пройти підготовку та бойове злагодження. Окрім того, Росія має забезпечити мобілізованих усім необхідним.
А ми чудово знаємо, яку підготовку проходять ці "чмобіки". Зараз росіяни діють методами маршала Жукова, який закидував позиції противника "м'ясом",
– підкреслив Попович.
За його словами, саме у такий спосіб зараз відбувається битва за Бахмут. Російські солдати хвилями йдуть на позиції українських військових та намагаються продавити оборону міста. Ба більше, згідно з російськими джерелами, Владімір Путін особисто наказав берегти військову техніку, але не людей.
"Такі піхотно-артилерійські марші йдуть на українські позиції. А техніку вони концентрують можливо для того, щоб завдати удару та перейти у наступ в січні", – підсумував військовий оглядач.
Актуальна інформація з фронту
- Найскладнішою залишається ситуація на Сході нашої держави. В американському Інституті з вивчення війни розповіли, що російські війська продовжують формувати та консолідувати там свої сили.
- Зараз окупанти мріють зміцнити оборону та встояти перед контрнаступом Збройних Сил на межі Харківської та Луганської областей. Також консолідація сил потрібна ворожим солдатам, аби наступати на Донецькому напрямку.
- У ніч на 13 грудня в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області ЗСУ знищили понад 15 військовослужбовців збройних сил Росії. У Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів, а також знищено склад боєприпасів.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам вдалося ліквідувати щонайменше 96 тисяч російських окупантів. А також чимало військової техніки ворога.