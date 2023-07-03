Усе залежить від 5 реактора: професор з Японії назвав можливі наслідки підриву ЗАЕС

Російські окупанти шантажують весь світ ядерною катастрофою – підривом Запорізькою атомної електростанції. Навіть незначна аварія може чинити великий психологічний тиск на населення.

Про це 24 Каналу розповів професор Інституту радіоекології Університету Фукусіма, Японія Марк Железняк. Він додав, що українці, як і більшість європейців переконані, що будь-яка доза радіації смертельна. Тож підрив на Запорізькій атомній електростанції можна вважати психологічною зброєю.

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Найбільше лякає населення

Фахівці з ядерної енергетики проводять розрахунки наслідків аварії за спеціальною системою, розробленою після аварії на Чорнобильській АЕС. Існує два чинники, за якими розраховують наслідки аварії:

джерело – що буде викинуто;

треба мати хороші розрахунки погоди, адже радіація розноситься вітром, а випадає дощем.

З початку окупації ЗАЕС вчені почали робити розрахунки в центрах аварійного реагування в Україні за системою "РОДОС", також приєдналися німецькі та японські фахівці.

Ситуація, яка була тоді й зараз, дуже відрізняється,

– сказав Железняк.

До вересня реактори станції працювали й виробляли електроенергію. З ядерного палива виникав повний спектр радіонуклідів, зокрема йод, який найбільше лякає населення. У вересні 2022 року вимкнули всі реактори. Крім того, нещодавно з'явилася інформація, що зараз в паливі шести вимкнених реакторів немає реактивного йоду.

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Наразі п'ять реакторів перебувають у стані холодного зупину, однак 5 реактор досі – у стані гарячого зупину. Там підтримується зовнішня подача електроенергії, рівень температури становить 250 градусів.

"Холодні реактори важко перевезти у робочий режим для цього потрібний час, а той, який у стані гарячого зупину легко. Існує малоймовірний сценарій, що окупанти спочатку можуть включити один реактор, а після цього буде порушена система охолодження", – зазначив професор японського університету.

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