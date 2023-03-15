Росія готується до того, що в Москві буде “бавовна”, – Жданов пояснив, що на це вказує

Напередодні у Москві та навколо міста почали встановлювати засоби ППО. Йдеться про установки С-300, С-400, "Тор", "Бук" та інші.

Це свідчить про дві речі. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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"Перша: Росія готується до того, що у Москві може початися "бавовна". Друга: жодної стаціонарної ППО у Росії, вочевидь, взагалі немає. Або росіяни настільки в ній не впевнені, що готові розставляти весь набір систем ППО збройних сил Росії у Москві", – стверджує військовий експерт.

Варто згадати "Панцирі", які підіймали на дахи адміністративних будівель. А сьогодні, акцентує Жданов, цілі дивізіони розгорнуті у Москві та на її околицях.

Вже почалися пригоди

Як зазначив військовий експерт, невідомі зламали кабельне телебачення у Москві й почали транслювати сигнали повітряної тривоги із закликом пройти у найближче укриття. Москвичі почали створювати інтерактивну мапу бомбосховищ.

Щоправда, вони усі зачинені на замок, але народ почав вивчати маршрути. Рекомендую почати збирати тривожні валізки. Ми це вже проходили у лютому 2022 року,

– підкреслив Жданов.

Нещодавно три безпілотники літали над військовою частиною повітряно-космічних військ у Новій Москві. Вона розгорнута посеред поля і "забезпечує протиповітряну й протиракетну оборону столиці". За інформацією росЗМІ, безпілотники вели спостереження за частиною. Дрони йшли на висоті 200 метрів, знизилися, покружляли й полетіли.

Відзняли усе на відео, можливо, відфотографували. З огляду на висоту, усе було знято в деталях,

– говорить військовий експерт.

Квадрокоптери буцімто підійняли з лісосмуги поруч з об'єктом. Правоохоронці обстежили місцевість, але слідів оператора дрона не знайшли.

Насторожує те, що російські військові чомусь не відкрили вогонь по цих дронах. Військова частина розгорнута і працює в бойовому режимі,

– зауважив Жданов.

За його словами, це може бути постановча вистава для залякування власного населення. Інцидент одразу був оприлюднений пропагандистськими ЗМІ Росії.

"І знов-таки питання: не було чим збити? Ви нічого не можете зробити з донами? Тоді чого ви там стоїте? Кого ви тоді захистите? Або ж населення Москви готують до того, що ситуація може різко погіршитися", – підсумував військовий експерт.

Росія готується до "бавовни" / ППО – скрізь: дивіться відео

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