Прем'єр Фінляндії заявив, що Росія готується до тривалої війни із Заходом
Джерело:EUobserver
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо застеріг про потенційну небезпеку нападу з боку Росії в найближчі роки. Під час виступу в Європарламенті він закликав європейські держави об’єднатись, аби не допустити цього.
За словами політика, Росія, "очевидно, готується до тривалого конфлікту із Заходом і становить постійну та екзистенційну військову загрозу для Європи".
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Петтері Орпо зазначив, що Росія хоч і не є "непереможною", та для Європи "самозадоволення більше не є варіантом" і вона повинна посилити свою обороноздатність і безпеку кордонів.
Уявіть собі, що станеться далі, якщо Росія досягне успіху,
– сказав він євродепутатам, натякаючи на війну в Україні.
Водночас політик додав, що військові можливості Росії обмежені, а кожен євро на підтримку України – це "низька ціна в порівнянні з альтернативними витратами, якщо Росія переможе".
Ми можемо подолати цей виклик, якщо об'єднаємо наші ресурси. У нас є фінансові можливості, тепер нам потрібно продемонструвати нашу політичну волю,
– підсумував прем'єр Фінляндії.
Конфронтація Путіна та НАТО: останні новини
- Розвідка США оцінила майбутні імовірні дії Кремля. За словами відомства, Путін не хоче прямої конфронтації з НАТО і найімовірніше обмежиться асиметричними заходами. У Кремлі і надалі докладатимуть усіх зусиль для того, щоб підірвати вплив США та союзників.
- Водночас німецьке видання Bild опублікувало матеріал, у якому описало секретний план. Згідно з ним Росія готує гібридні атаки на країни Європи, які переростуть у війну з НАТО. Альянс реально оцінює загрози від російських агресорів, тому посилює свої фланги, а також проводить навчання.
- У Міноборони Німеччини є сценарій на випадок, що Росія може почати конфлікт. Так, сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025". стартує в лютому 2024 року. Згідно з ним, Росія має запустити чергову хвилю мобілізації та призвати в армію ще 200 тисяч осіб. Після цього Кремль нібито почне весняний наступ у повномасштабній війні в Україні, який триватиме до червня 2024 року.