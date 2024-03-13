Прем'єр Фінляндії заявив, що Росія готується до тривалої війни із Заходом

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо застеріг про потенційну небезпеку нападу з боку Росії в найближчі роки. Під час виступу в Європарламенті він закликав європейські держави об’єднатись, аби не допустити цього.

За словами політика, Росія, "очевидно, готується до тривалого конфлікту із Заходом і становить постійну та екзистенційну військову загрозу для Європи".

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Петтері Орпо зазначив, що Росія хоч і не є "непереможною", та для Європи "самозадоволення більше не є варіантом" і вона повинна посилити свою обороноздатність і безпеку кордонів.

Уявіть собі, що станеться далі, якщо Росія досягне успіху,

– сказав він євродепутатам, натякаючи на війну в Україні.

Водночас політик додав, що військові можливості Росії обмежені, а кожен євро на підтримку України – це "низька ціна в порівнянні з альтернативними витратами, якщо Росія переможе".

Ми можемо подолати цей виклик, якщо об'єднаємо наші ресурси. У нас є фінансові можливості, тепер нам потрібно продемонструвати нашу політичну волю,

– підсумував прем'єр Фінляндії.

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