Не сценарій успіху: Росія дійсно може готувати вторгнення в НАТО
Найімовірніше, Росія готується до війни з Північноатлантичним альянсом. Країна-агресорка може наважитись на цей ірраціональний крок з відчаю.
Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи матеріал Bild. Однак описаний там сценарій з просуванням російських військ аж до західного кордону України натепер видається малоймовірним – це було реально тільки на початку повномасштабного вторгнення.
До вашої уваги Чи готується НАТО до війни з Росією: що в ISW думають про резонансну статтю Bild
"Я думаю, що це буде індикатором не серйозних успіхів, а того, що їм стає доволі погано", – зазначив Мусієнко.
Можна припустити, що йдеться про такий хуліганський вчинок, як ядерний удар. До слова, The Wall Street Journal повідомляло, що в Білорусі завершують розгортання тактичної ядерної зброї Росії.
У НАТО назвали матеріал Bild "навчальним сценарієм"
Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що в матеріалі Bild ідеться виключно про навчальний сценарій, який завжди оперує вигаданою ситуацією.
Водночас навчання проводять саме з метою відпрацювати всі можливі сценарії й оцінити потенціал.
Але Росія може готуватись до цього. Це має стати зрозумілим німецькому суспільству й інших країн НАТО. Не хочете відправляти 300 тисяч своїх військових на війну проти Росії – дайте 130 ракет Taurus Україні цього місяця. Дайте іншу зброю, щоб знищувати можливості Росії тут і тепер,
– наголосив Мусієнко.
Проте не може не тішити, що Росії подали чіткий сигнал: НАТО має план. Якщо країна-агресорка наважиться поширити агресію за межами України, вона дістане потужну відповідь.
Росія погрожує НАТО: останні новини
- Владімір Путін образився, що понад тисячу росіян можуть депортувати з Латвії через порушення імміграційного закону. Диктатор назвав це "дуже серйозними речами", які стосуються безпеки країни-агресорки.
- Раніше Путін пригрозив Фінляндії "проблемами" через її вступ до НАТО. Диктатор додав, що на кордоні з країною створять Лєнінградський воєнний округ.
- До того ж Росія систематично промацує НАТО на реакцію. То влаштовує провокації біля Сувальського коридору, то запускає свої військові літаки.