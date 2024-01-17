Не сценарій успіху: Росія дійсно може готувати вторгнення в НАТО

Найімовірніше, Росія готується до війни з Північноатлантичним альянсом. Країна-агресорка може наважитись на цей ірраціональний крок з відчаю.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи матеріал Bild. Однак описаний там сценарій з просуванням російських військ аж до західного кордону України натепер видається малоймовірним – це було реально тільки на початку повномасштабного вторгнення.

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"Я думаю, що це буде індикатором не серйозних успіхів, а того, що їм стає доволі погано", – зазначив Мусієнко.

Можна припустити, що йдеться про такий хуліганський вчинок, як ядерний удар. До слова, The Wall Street Journal повідомляло, що в Білорусі завершують розгортання тактичної ядерної зброї Росії.

У НАТО назвали матеріал Bild "навчальним сценарієм"

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що в матеріалі Bild ідеться виключно про навчальний сценарій, який завжди оперує вигаданою ситуацією.

Водночас навчання проводять саме з метою відпрацювати всі можливі сценарії й оцінити потенціал.

Але Росія може готуватись до цього. Це має стати зрозумілим німецькому суспільству й інших країн НАТО. Не хочете відправляти 300 тисяч своїх військових на війну проти Росії – дайте 130 ракет Taurus Україні цього місяця. Дайте іншу зброю, щоб знищувати можливості Росії тут і тепер,

– наголосив Мусієнко.

Проте не може не тішити, що Росії подали чіткий сигнал: НАТО має план. Якщо країна-агресорка наважиться поширити агресію за межами України, вона дістане потужну відповідь.

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