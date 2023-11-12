Росія готується до зими, – Зеленський у зверненні попередив про небезпеку

Володимир Зеленський увечері 12 листопада традиційно звернувся до українців. Президент говорив про найважливіші події дня.

Український лідер наголосив, що Україна пройшла вже половину листопада. Необхідно бути готовими, що російські окупанти можуть збільшити кількість ударів дронами та ракетами по українській інфраструктурі.

Зверніть увагу Росія атакувала Харків балістикою: під ударом був цивільний об'єкт

Росія готується до зими. І в нас в Україні вся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам, на всьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський подякував усім партнерам, які допомогли Україні з ППО. Український лідер наголосив, що мовиться про США, Німеччину, Францію, Британію, Норвегію, Італію, Румунію, Швецію, Нідерланди, Словаччину, Чехію, Болгарію, Польщу, держави Балтії та інші країни.

Президент додав, що не про все наразі можна говорити відкрито. Водночас вже можна сказати: повітряний щит України – сильніший, аніж у 2022 році. Триває робота, аби зробити його ще сильнішим.

Зеленський подякував захисникам

Український лідер подякував захисникам. Він назвав імена героїв, які відзначилися у захисті України.

"Подякувати кожному й кожній, хто захищає нашу державу та дає Україні можливість бути дійсно Україною: собою – живою та сильною країною. Важливо подякувати всім, хто б'ється заради держави, усім, хто допомагає битись і хто захищає інтереси України у світі. Усім, хто тренує наших воїнів, хто лікує, хто розвиває нашу бойову медицину та наше воєнне виробництво й забезпечення наших людей – забезпечення всім необхідним", – наголосив президент.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео