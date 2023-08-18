Росія готується протидіяти українським дронам на морі, – ЗМІ

Російські екіпажі готують до того, щоб протидіяти морським дронам у морі. Держава-окупант провадить цілий комплекс заходів безпеки щодо перебування кораблів у морі.

Екіпажі російських кораблів готують до протидії українським морським дронам. Це зумовлено ударами української армії такими дронами по російських кораблях.

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Проводиться ціла низка заходів

Ця підготовка проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях.

На території Криму окупанти також намагаються покращити свої оборонні позиції.

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