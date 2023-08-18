Росія готується протидіяти українським дронам на морі, – ЗМІ
18 серпня 2023, 17:53Читать новость на русском
Джерело:Military Media Center
Російські екіпажі готують до того, щоб протидіяти морським дронам у морі. Держава-окупант провадить цілий комплекс заходів безпеки щодо перебування кораблів у морі.
Екіпажі російських кораблів готують до протидії українським морським дронам. Це зумовлено ударами української армії такими дронами по російських кораблях.
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Проводиться ціла низка заходів
Ця підготовка проводиться одночасно із заходами протидиверсійного захисту пунктів базування російського флоту в Чорному та Азовському морях.
На території Криму окупанти також намагаються покращити свої оборонні позиції.
Морські дрони в дії: останні новини
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- Вночі 17 липня українські морські дрони атакували Кримський міст. Пошкоджене полотно видно навіть з космосу. У мережі з'явилися фото Кримського мосту після вибухів з іншого ракурсу. Пошкодження гарно проглядаються навіть на фото з супутника.