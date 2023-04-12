Росія готується стати колонією Китаю, – директор ЦРУ

Зростаюча залежність Кремля від Китаю в умовах ізоляції Путіна має серйозні наслідки – Росія ризикує стати "економічною колонією" Пекіна.

Директор центрального розвідувального управління США Вільям Бернс переконаний, що Москва стає все більш і більш залежною від Китаю.

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За його словами, в деяких аспектах Росія ризикує з часом стати "економічною колонією" Китаю, залежною від експорту енергоресурсів і сировини. Путін сам веде свою країну до цього.

Російський диктатор Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін заявили про свою дружбу і пообіцяли тісніші зв'язки під час саміту в Москві минулого місяця.

Як Китай намагається маневрувати

Пекін, який російськими руками прагне послабити Захід та знищити ліберальний світопорядок, допомогає агресору не зазнати економічного краху.

Водночас публічно продовжує применшувати допомогу країні-агресору, пропонуючи "мирний план" та закликаючи Україну та Росію до переговорів.

Тож, Сі Цзіньпінь використовує залежність Путіна, та як вигідно йому.

Для китайської влади Росія – ситуативний союзник, а не рівнозначний партнер.

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