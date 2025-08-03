Глава ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що в Росії триває підготування до війни з НАТО на 2030 рік. Для цього Москва готова витратити 1,1 трильйона доларів на переозброєння російської армії.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, як Росія, що не може перемогти Україну впродовж майже трьох років, збирається воювати з країнами НАТО. Також Кирило Буданов припустив можливість розпаду Північноатлантичного альянсу в разі, якщо США не вживатимуть різких кроків щодо Росії.

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Для чого Путіну війна з НАТО?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень зазначив, що на російському телебаченні впродовж багатьох років просувався наратив, що Росія воює з НАТО. І в певний момент люди, які ухвалюють рішення, кожного дня чуючи це, починають вірити, що дійсно йде війна Росії з Альянсом і їй потрібно ще більше озброюватись.

Проте можна планувати багато чого, але ж чи має Москва відповідні ресурси. Тому що 1,1 трильйона доларів – це не така вже й мала сума. Навряд чи росіяни зможуть її так легко знайти,

– припустив Ус.

Відповідно треба спостерігати, наскільки Кремль реально зможе втілити ці плани в реальні кроки. Тому що, за його словами, все частіше звучить думка, мовляв, як Росія може розпочати війну з НАТО, якщо вона не може виграти війну в України.

Проте ми аналізуємо цю ситуацію крізь призму власної логіки. А тут працює зовсім інша. Коли росіяни створюють велику кількість неправдивої інформації, то вони в неї починають вірити та говорити: "Ми зараз розв'яжемо питання з Україною та швидко перейдемо до вирішення проблеми з НАТО",

– підкреслив Іван Ус.

Водночас біологічний час Володимира Путіна спливає, як зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Очільник Кремля розуміє, що треба якомога швидше продемонструвати всьому світові свою силу.

Саме в цьому небезпечність будь-якого диктатора у будь-якій країні світу – він втрачає зв'язок з реальністю та робить кроки, за які відповідатиме занадто багато людей в його оточенні. Тому завдання цього оточення, впевнений Ус, зупинити його.

Зазначимо, що керівник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Кремль готує наймасштабнішу програму переозброєння з 1980 року, щоб підготуватися до війни з НАТО. На це Росія може витратити 1,1 трильйона доларів.

За словами Буданова, Росія готується до війни з НАТО на 2030 рік, і саме на "більше танків, кращі ракети", які потрібні для цього конфлікту, спрямовані всі бюджети країни-агресорки.