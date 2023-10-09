Спецслужби Росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході, – розвідка

Російські спецслужби проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході. Так, ворожа країна використовує напад терористів ХАМАС на Ізраїль для масштабної провокації проти нашої держави.

За даними української розвідки, окупанти можуть запустити фейки. Так, росіяни можуть звинуватити українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів.

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Росія проводить кампанію з дискредитації України

Росія використовує напад терористів ХАМАС на Ізраїль для масштабної провокації проти України,

– заявили у ГУР МО України.

Як стало відомо, російське ГРУ вже передало терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

"Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі", – розповіли у розвідці.

Таким чином, ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ. Російські спецслужби планують використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних Сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів,

– наголосили у ГУР МО.

Росіяни знайшли в бойовиків ХАМАС "українську зброю"

Напередодні росіяни запустили фейк, що нібито палестинські терористи атакують Ізраїль зброєю з України. Вони запевняють, що ізраїльські військові затримали під Ашкелоном бойовиків, які мали при собі "українські протитанкові гранатомети".

У Міноборони прокоментували цю інформацію. Там наголосили, що нова "байка" Росії – це така собі спроба довести власну непричетність до терористів з ХАМАС.