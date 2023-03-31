Росія хоче знову взяти зброю в Північної Кореї: у Білому домі заявили про докази
Джерело:Politico
У США стверджують, що Росія хоче отримати запаси боєприпасів у Північної Кореї. В обмін країна-агресорка може запропонувати своє продовольство, якого у КНДР серйозна нестача.
30 березня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Росія хоче домовитись постачання боєприпасів з Північною Кореєю.
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Північна Корея навряд відмовиться
За словами Кірбі, Росія хоче отримати більше боєприпасів від КНДР, щоб посилити військові дії в Україні. Найімовірніше, в обмін на північнокорейські боєприпаси Москва надішле своє продовольство.
Ми, як і раніше, стурбовані тим, що Північна Корея буде надавати подальшу підтримку і військові операції Росії проти України, і у нас є нова інформація про те, що Росія активно прагне отримати додаткові боєприпаси від Північної Кореї,
– сказав він.
Північна Корея може таємно постачати боєприпаси до Росії
- Про постачання зброї в Росію з Північної Кореї заговорили ще у 2022 році. У листопаді США звинуватили КНДР у тому, що вона таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів. Також у Штатах повідомили, що країна-агресорка приховує ці постачання, хоч використовує боєприпаси у війні.
- Згідно з розслідуванням, боєприпаси постачаються за допомогою третіх країн. Спершу їх відправляють до країн Близького Сходу або Північної Африки, а потім окупантам.
- У грудні 2022 року високопоставлений представник США заявив, що ПВК "Вагнера" отримала зброю з Північної Кореї.
- КНДР все заперечила, назвавши це "наклепом". При цьому сестра Кім Чен Ина сказала, що Північна Корея стоятиме з Росією в одному окопі у війні проти США.
- У січні 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Північна Корея постачає Росії снаряди та навіть ракети.
- На початку лютого ЗМІ повідомили, що КНДР може відправити своїх поліцейських або військовослужбовців на тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської областей. Їх мають використати для "відновлення" Донбасу. Журналісти зазначили, що КНДР планує відправити на окуповані території України 300 – 500 чоловіків віком від 19 до 27 років.