Чи є загрозливі зміни: у НАТО відреагували на бажання Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі

Президент Росії Владімір Путін заявив про намір передати Мінську тактичне ядерне озброєння. На це відреагували в Північноатлантичному альянсі, зазначивши, чи несе така риторика Кремля реальну загрозу.

Днями бункерний диктатор сказав, що до 1 липня на території Білорусі побудують сховище для російської нуклеарної зброї. Речник НАТО у неділю, 26 березня, розкритикував Кремль за небезпечну та безвідповідальну риторику.

Дивіться також Морські акули контрнаступу: як надводні дрони можуть нищити російський флот у Чорному морі

НАТО стежить за ситуацією

Як зазначив представник Альянсу, Захід не втрачає пильності та уважно стежить за ситуацією. Разом з тим, за його словами, хоч такі заяви є небезпечними та безвідповідальними, однак фактично ніяких суттєвих змін у ядерній політиці Росії немає.

Ми не помітили жодних змін у ядерній політиці Росії, які б змусили нас скоригувати нашу власну,

– констатував речник НАТО.

Окрім того, він заявив, що апелювання Путіним до факту, що країни НАТО обмінюються нуклеарною зброєю, є абсолютно хибним, оскільки держави Заходу дотримуються міжнародних зобов'язань, а Росія – ні.

Союзники по НАТО діють, повністю поважаючи свої міжнародні зобов'язання. Росія постійно порушує свої зобов'язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у Новому договорі СНО (про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь – 24 Канал),

– проінформували в Альянсі.

Як діятиме Україна

Ситуацію навколо намірів Путіна передати Білорусі тактичне ядерне озброєння коментував заступник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Власне, він сказав, що у цьому разі робитиме наша держава та яких заходів вживатиме.

За його словами, у планах України ініціювати Радбез ООН щодо цього питання та активно підсвічувати в інформаційному просторі те, що Росія – це держава, яка регулярно вдається до ядерного шантажу.

Як зазначив Подоляк, оскільки Кремль порушує міжнародні зобов'язання – себто договір про нерозповсюдження ядерної зброї – це вже проблема не стільки України, а великих держав, які володіють нуклеарним арсеналом. Хоча, очевидно, Київ не залишатиметься осторонь.