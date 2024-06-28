Путін обговорив односторонній мораторій на розміщення ракет середньої та малої дальності

Російський президент Владімір Путін висловився про зняття мораторію на один із видів озброєння. Це стосувалось ракет середньої і меншої дальності.

Президент Росії Владімір Путін 28 червня обговорив на засіданні Ради безпеки Росії питання про остаточне зняття мораторію на розгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Росія оголосила про те, що не буде виробляти ці ракети у 2019 році.

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Це потрібно для безпеки

За словами російського президента, Росії потрібно почати виробництво цих ударних систем і потім, виходячи з ситуації, приймати рішення про те, де їх розміщувати. Звісно, Путін наголосив, що це відбудеться тільки у разі необхідності цього для безпеки.

Росія у 2019 році призупинила участь у Договорі про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД). Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про одностороннє призупинення своїх зобов'язань та початок виходу з договору.

Ми в 2019 році оголосили про те, що ми не будемо їх виробляти, ці ракети, і не будемо їх розміщувати доти, доки Сполучені Штати не розміщуватимуть ці системи в якомусь із регіонів світу, – заявив Путін.

Він переконаний, що США вже привозили ці комплекси до Європи на навчання, в Данію, а зовсім недавно було оголошено, що вони перебувають на Філіппінах. Путін вважає, що "на це потрібно реагувати".