Захотіли "розширити" свої кордони: Кремль вдався до чергової провокації проти НАТО

Російська влада в односторонньому порядку ухвалила рішення про "зміну" морських кордонів країни з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Водночас згодом МЗС Росії почало виправдовувати свої дії.

Хоч Росія зовсім не готова до війни проти НАТО, однак подібні провокації та маніпуляції грають їй на руку. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, до чого уже призвели дії Кремля.

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Ескалація напруженості

У Міноборони Росії заявили, що Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ та Зеленоградськ у Калінінградській області. ЗМІ звернули увагу на те, що Кремль опублікував, а потім видалив повідомлення про "перегляд" морських кордонів.

У Литві назвали це ескалацією проти НАТО, а у Росії згодом сказали, що пропозиція Міноборони "оновити координати кордону", мовляв, має "технічний характер".

З одного боку російська практика показує, що недолугі помилки трапляються. Але це той випадок, коли це, найпевніше, не помилка, а промацування в рамках загального плану ескалації напруженості та різного роду шантажу НАТО. Мета головна – аби менше допомагали Україні,

– зазначив Давид Шарп.

Це доволі неочікуваний та дивний крок з боку Росії – визначити, де нібито починаються та закінчуються територіальні економічні води. Хоч конфлікти та суперечки щодо цього є доволі частим явищем у світовій політиці.

"Не виключаю, що росіяни намагаються знайти новий осередок напруженості, щоб країни НАТО були обережнішими. Росія абсолютно не готова до конфлікту та не хоче його, але їй вигідна маніпуляція. Факт заборони Україні бити по Росії, затримки чи взагалі відсутність поставок тих, чи інших видів зброї якраз є плодами цієї політики залякування", – зауважив військовий оглядач.

Шарп вважає, що якщо жодна сторона не хоче воювати, то навіть певні спірні ситуації та конфлікти можуть ігнорувати. Правильним також є обернене твердження – якщо хтось прагне війни, то привід можна знайти будь-який.

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