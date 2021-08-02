Росія хоче судитись з Україною через "водну блокаду" Криму: окупанти готують позов

Наразі ведуть "клопітку роботу". Про це розповів глава комітету із законодавства так званої "держради" Криму Сергій Трофимов.

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Чиновник каже, мовляв, слід ретельно перевірити інформацію, яку будуть подавати в арбітражний суд.

Ця робота йде, але це вимагає часу,

– заявив Трофимов.

До речі, нещодавно ватажок "парламенту" окупованого Росією Криму Єфім Фікс заявив, що "влада" готує документи для позову. Він говорив, що "робоча група" зібрала інформацію про 12 громадян України, які "є організаторами або виправдовують блокаду Криму".