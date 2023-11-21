"Майдан-3": Зеленський заявив, що Росія планує усунути його від влади до кінця року

Росія всіляко намагається досягти цілей, які поставила перед собою, коли розв'язала повномасштабну війну проти України. Однією із них стало усунення від влади чинного президента нашої держави.

Володимир Зеленський розповів, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. За його словами, країна-агресорка вигадала план дестабілізації під умовною назвою "Майдан-3".

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Використають всі інструменти

Зеленський відзначив, що Росія прагне усунути його, можливо, не через вбивство, а саме через зміну влади. Він наголосив, що до кінця року агресор хоче провести нову операцію, якій навіть вже дали ім'я.

Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають,

– сказав президент.

Водночас він зауважив, що "ми можемо з цим жити".

Зеленський розповів про замахи з початку війни