Росія на тлі кровопролитних боїв за Соледар раптом знову заговорила за мирні переговори. У Кремлі вже мріють, щоб переговори були без посередників.

Як пишуть російські пропагандисти, відповідну заяву зробив представник МЗС Росії Аліксєй Поліщук, інформує 24 Канал. У Кремлі хочуть прямих переговорів з Києвом, адже бояться впливу Заходу.

До речі У Кремлі заявили, що не намагаються домовитися з Європою щодо мирного договору з Києвом

У Росії вважають, що Захід не прагне миру

У Москві цинічно брешуть, що, мовляв, західні країни нібито не прагнуть врегулювати конфлікт, а діють у власних політичних та економічних інтересах.

Якщо і коли ці контакти відновляться, то вони, швидше за все, теж будуть прямими. І це було б найкращим варіантом, оскільки, як показує практика, західні посередники часто переслідують власні цілі та намагаються впливати на перебіг переговорів, діючи не для врегулювання конфлікту, а у власних політичних та економічних інтересах,

– сказав Поліщук.

Як Росія змінює риторику щодо ролі Заходу