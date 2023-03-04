Дії Росії свідчать про бажання вести війну, а не переходити до перемовин, – розвідка Канади
Джерело:Канадські збройні сили
Канадська військова розвідка провела аналіз останніх заяв Росії щодо війни в Україні. Відповідно до результатів, у Кремлі надалі продовжують ставити максималістські цілі.
Як зауважили у розвідці Канади, Росія постійно заявляла, що відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні. Але насправді це не так – Кремль продовжує демонструвати прихильність до своїх максималістських військових цілей, і це суперечить вищезгаданим заявам.
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Про які максималістські військові цілі мовиться
Як приклад у канадській розвідці зауважили, що Росія ставить свої умови перед будь-якими мирними угодами. Передусім мовиться про наполягання Кремля на збереженні контролю над чотирма частково окупованими областями України.
Росія знає, що її попередні умови не є стартовими для України. Це вказує на те, що Росія наразі не бажає вести перемовини про добросовісну мирну угоду,
– наголошують канадські розвідники.
Мирні перемовини України та Росії: що було раніше
- Росія вже не раз заявляла про бажання провести перемовини з Україною. Щоправда, Кремль продовжує говорити мовою ультиматумів і на жодні поступки йти не збирається.
- З огляду на це Україна на законодавчому рівні заборонила будь-які перемовини з Росією. Відповідно до заяв Києва, відбудуться вони лише, коли Росія виведе війська з території України та кордони останньої повернуться до меж 1991 року. Або ж уже з новою російською владою.
- Зокрема очільник МЗС Дмитро Кулеба прокоментував це так: "Територіальна цілісність України має бути повністю відновленою. Ми засвоїли гіркий урок: якщо дати Росії мізинець, вона відхопить всю руку".
- Водночас радник Валерія Залужного Віктор Назаров припустив, що мирні переговори можуть відбутися, коли Україна виб’є ворога з окупованих територій, передусім з Херсонщини та Запоріжжя. Воєначальник додав, що важливою залишається також північ Луганської області.
- За його словами, у підсумку Росія втратить сухопутний коридор і Крим теж опиниться під загрозою. Крім того, російські війська відсунуться до своїх кордонів, і саме цього зараз намагається не допустити Кремль.