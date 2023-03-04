Дії Росії свідчать про бажання вести війну, а не переходити до перемовин, – розвідка Канади

Канадська військова розвідка провела аналіз останніх заяв Росії щодо війни в Україні. Відповідно до результатів, у Кремлі надалі продовжують ставити максималістські цілі.

Як зауважили у розвідці Канади, Росія постійно заявляла, що відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні. Але насправді це не так – Кремль продовжує демонструвати прихильність до своїх максималістських військових цілей, і це суперечить вищезгаданим заявам.

Зверніть увагу Мільйонне військо – страшилка Кремля: чому Путін не здатен повторити великий наступ

Про які максималістські військові цілі мовиться

Як приклад у канадській розвідці зауважили, що Росія ставить свої умови перед будь-якими мирними угодами. Передусім мовиться про наполягання Кремля на збереженні контролю над чотирма частково окупованими областями України.

Росія знає, що її попередні умови не є стартовими для України. Це вказує на те, що Росія наразі не бажає вести перемовини про добросовісну мирну угоду,

– наголошують канадські розвідники.

Мирні перемовини України та Росії: що було раніше