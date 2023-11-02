"Жінки за мир" і не тільки: які проросійські проєкти невдовзі повернуться з "кладовища"
Джерело:LIGA.net
В Україні найближчим часом можуть знову виринати російські проєкти, які довгий час перебували "на кладовищі". Росіяни почали роботу над тим, щоб їх повернути та розширити вплив на український народ.
Відповідні судження в інтерв'ю озвучив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Однак він переконаний, що українці зможуть побачити справжні плани агентури.
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Російська агентура не має повернутися
Олексій Данілов наголосив, що незабаром з політичного кладовища будуть повертатися "жінки за мир" та "жінки за світле майбутнє нашої країни" і тому подібні проєкти. Українці побачать багато таких російських програм, які зараз перебувають в екзилі.
Росіяни зараз з ними дуже потужно працюють. У них буде ще одне таке намагання вдихнути у всі політичні трупи нове дихання. Але повірте, уже ніяка реанімація їм не допоможе,
– стверджує Данілов.
Секретар РНБО очікує, що народ швидко розбереться хто є хто і чому вони з'явилися в інфопросторі саме зараз. Однак якщо після наступних виборів у Раду пройдуть представники Росії, російських спецслужб, то це буде катастрофа. У такому разі Данілов не розуміє, за що йде боротьба.
Нейтралізація російської секти
- У перший день листопада стало відомо, що СБУ спільно з Нацполіцією проводять обшуки у псевдорелігійної організації "АллатРа". Відомо, що ця секта працювала в інтересах Росії і систематично просувала кремлівські наративи у нашому суспільстві.
- Ця секта побудована на книзі, яку видав у Макіївці місцевий масажист під псевдонімом "Анастасія Нових". Вона позиціонує себе як громадська спілка, що діє поза політикою і поза релігією. Сповідує псевдонауку та дивні теорії змови інопланетян та впливових еліт. А також біографія їхнього "спасителя" дивним чином збігається з життєписом Путіна.
- Згодом стало відомо, що СБУ вручило підозру керівництву "АллатРа" у державній зраді, поширенні ворожих наративів та виправдовуванні російської агресії. Зокрема, під "місіонерськими лозунгами" релігійна секта публічно просувала кремлівську ідею про створення "союзу слов'янських народів". Також її учасники розповідали про "громадянську війну в Україні від 2014 року".