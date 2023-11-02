"Жінки за мир" і не тільки: які проросійські проєкти невдовзі повернуться з "кладовища"

В Україні найближчим часом можуть знову виринати російські проєкти, які довгий час перебували "на кладовищі". Росіяни почали роботу над тим, щоб їх повернути та розширити вплив на український народ.

Відповідні судження в інтерв'ю озвучив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Однак він переконаний, що українці зможуть побачити справжні плани агентури.

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Російська агентура не має повернутися

Олексій Данілов наголосив, що незабаром з політичного кладовища будуть повертатися "жінки за мир" та "жінки за світле майбутнє нашої країни" і тому подібні проєкти. Українці побачать багато таких російських програм, які зараз перебувають в екзилі.

Росіяни зараз з ними дуже потужно працюють. У них буде ще одне таке намагання вдихнути у всі політичні трупи нове дихання. Але повірте, уже ніяка реанімація їм не допоможе,

– стверджує Данілов.

Секретар РНБО очікує, що народ швидко розбереться хто є хто і чому вони з'явилися в інфопросторі саме зараз. Однак якщо після наступних виборів у Раду пройдуть представники Росії, російських спецслужб, то це буде катастрофа. У такому разі Данілов не розуміє, за що йде боротьба.

Нейтралізація російської секти