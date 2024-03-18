Боїться українських ударів: Росія вирішила захищати Чорноморський флот, – ISW

Російське міноборони дало сигнал, що окупанти планують захищати Чорноморський флот. Ба більше, ймовірно, змінили його командування. Усе через те, що ворог боїться нових ударів України.

Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни. В ISW зауважили, що Україна змусила агресора передислокувати свої кораблі з тимчасово окупованого Криму.

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Додаткове озброєння та щоденні тренування з відбиття ударів

У неділю, 17 березня, вороже міноборони повідомило, що Шойгу відвідав командний пункт чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Там прихвостень Путіна заслухав доповіді про успішні операції України та результати діяльності російського флоту.

Шойгу підкреслив, що Чорноморський флот повинен проводити щоденні тренування з відбиття ударів повітряних і безпілотних морських засобів, аби усі російські екіпажі були готові до оборони.

Шойгу наказав, щоб Чорноморський флот встановив додаткове озброєння, зокрема, великокаліберні системи та кулемети, на невизначених активах флоту для посилення оборони Росії,

– зазначили аналітики.

Додали що окупант також отримав звіт від російського віцеадмірала Сєргєя Пінчука, який, як стверджували деякі російські джерела, нещодавно замінив адмірала Віктора Соколова на посаді командувача Чорноморського флоту. Однак, ISW поки не може підтвердити це.

Українська кампанія змусила Чорноморський флот передислокувати більшість своїх військово-морських сил з головної бази в Севастополі на менші та менш боєздатні бази в Новоросійську та інших місцях,

– підкреслили в ISW.

Додали, Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що українські удари станом на початок лютого 2024 року вивели з ладу приблизно 33% військових кораблів Чорноморського флоту, зокрема, 24 кораблі та 1 підводний човен.

Позиція Шойгу щодо захисту Чорноморського флоту висуває умови для того, щоб він або приписував собі заслуги, якщо флот стане ефективнішим у захисті себе від українських ударів, або звинуватив інших командувачів, якщо Чорноморський флот зазнає невдачі в цій спробі,

– наголосили аналітики.

Україна перехопила ініціативу в Чорному морі

На початку березня речник ВМС констатував, що наша держава перехопила ініціативу на Чорному морі. Дмитро Плетенчук наголосив, можна говорити про позитивну тенденцію українських дій.

"Можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки з'являється можливість нав'язувати свої умови ведення бойових дій", – підкреслив речник.

Також сказав, що під час повномасштабної війни українські морські дрони кардинально змінили ситуацію в морі. Тож тепер окупанти вже не почуваються вільно.

"Побачити їх (російські кораблі – 24 Канал) навіть на південь від Криму чи по центральній частині Чорного моря – вже велика рідкість. Тому так, ситуація змінилася, розклад змінився саме завдяки роботі українських морських дронів, мабуть, у першу чергу", – підкреслив наголосив Плетенчук.