Чи здатна Росія захопити 4 області України до кінця року

За інформацією агентства Bloomberg, Владімір Путін переконаний, що до кінця року зможе повністю захопити чотири українські області. Проте досягти цього буде надзвичайно важко з огляду на непередбачуваний розвиток війни дронів.

Таким припущенням з 24 Каналом поділився журналіст з питань оборони у London Evening Standard Роберт Фокс. За його словами, російське військове командування надзвичайно мляво коригує свою стратегію.

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Чи зможе Росія окупувати 4 області України

Як зазначив журналіст, багато чого також залежатиме від того, наскільки російська армія дотримуватиметься концепції, подібної до тактики маршала Георгія Жукова часів Другої світової війни, тобто ведення бойових дій шляхом масових людських втрат і великої кількості знищеної техніки.

Скептицизм у цьому контексті є цілком виправданим,

– зазначив Роберт Фокс.

Наразі росіяни з великими труднощами намагаються встановити повний контроль хоча б над Донецькою областю. Водночас значний тиск чиниться і на Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Саме на цих напрямках, напередодні саміту НАТО, ключову роль відіграватимуть союзники, які визначатимуть, якою буде наступна фаза допомоги Україні.

Вважаю, що відповідь на це питання ми отримаємо вже протягом наступних шести тижнів,

– припустив Фокс.

Якщо загальна кількість втрат російської армії – загиблих і тих, хто вибув з поля бою – перевищить один мільйон, і цей рубіж буде досягнуто на початку або в середині липня, тоді Росії, ймовірно, доведеться переглядати свою стратегію.

Зауважте! Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни орієнтовно втратили 990 800 осіб.

Однак одна з головних проблем у російському військовому командуванні – зокрема у начальника генерального штабу Валєрія Герасимова та його оточення – полягає в тому, що вони дуже повільно і неохоче змінюють свою тактику.

Нещодавно Україна уразила дронами частину справних російських літаків, які могли виконувати бойові завдання, що становить 34% ураженої стратегічної авіації.