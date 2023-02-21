Росія має кілька сценаріїв дестабілізації Молдови, – прем'єр про попередження Зеленського

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан прокоментував заяви президента України Володимира Зеленського про плани Росії взяти під контроль аеропорт Кишинева. Він зазначив, що досі існує кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в країні.

Зеленський нещодавно заявив, що українські спецслужби виявили план Росії щодо заміни прозахідного керівництва Молдови. Європейські країни цю інформацію підтвердили.

За словами президента, Москва прагне взяти під контроль Кишинівський аеропорт, щоб перекинути з Придністров'я солдатів і техніку для відкриття нового фронту в Україні.

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Речан зазначив, що було і залишається кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові.

Вони містять в собі кілька елементів, в тому числі й ті, про які говорив Зеленський, але я також згадував, що наші інституції готові до таких викликів. Ми пройшли через досить нестабільний період восени, і державні інституції впоралися, ми маємо досить солідний досвід,

– зауважив прем'єр-міністр.

Водночас він зауважив, що метою Молдови є мир і стабільність – країна робить вибір на користь мирного врегулювання придністровського конфлікту.

"Ми зміцнили наші можливості й готові до різних сценаріїв, спрямованих на безпеку Республіки Молдова. Наша мета – забезпечити мир і стабільність, в тому числі щодо території зліва від Дністра", – наголосив Речан.

За його словами, Молдові необхідно узгодити цілі з точки зору безпеки, миру і стабільності в регіоні.

"Існує декілька сценаріїв, з яких був згаданий лише один, і вони зберігаються не лише зараз. Ці сценарії тривають відтоді, як Росія почала війну", – підсумував прем'єр-міністр.

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