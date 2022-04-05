Володимир Зеленський застеріг, що російські окупанти хочуть зайняти Донбас, Південь, зокрема, Херсонщину та Запоріжжя. Агресор намагається отримати коридор до Криму.

Вони будуть битись за Донбас. Про це президент заявив під час зустрічі з журналістами.

До теми Росія хоче зайняти Донбас, Південь, Запоріжжя і мати коридор до Криму, – Зеленський

Маріуполь для росіян – медаль

Зеленський наголосив, що для нас Маріуполь – це життя й місто, а для росіян – медалька, яку вони хочуть повісити собі на груди. Власне, тому й окупанти намагаються зрівняти Маріуполь із землею.

Росія сконцентрувалась на Донбасі

Напередодні Зеленський теж сказав, що українське командування знає про плани окупантів на Донбасі – захопити Донецьку та Луганську області. Крім того, ворог намірився вдарити по Харківщині.

Наші захисники вже готуються відбивати плани окупантів.

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