Путін хоче 1,5-мільйонну армію, у 2026 він може витратити 300 мільярдів на війну, – Зеленський

Президент Зеленський розповів про плани Путіна на збільшення російської армії. Також вражають витрати Росії війська та війну.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського з представниками українських та іноземних медіа у Римі 10 липня.

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Санкції зупинять можливості Росії фінансувати війну

Володимир Зеленський розповів, що на сьогодні один російський солдат отримує від 6 до 8 тисяч доларів. Йдеться про витрати з усіх бюджетів – локальних, державних тощо.

"Уявіть собі скільки сплачує Росія за цю війну", – зауважив український президент.

Він додав, що Путін хоче створити армію чисельністю 1,5 мільйона – наразі уже є 1,2 мільйона.

Що може зупинити ці гроші? Як він буде платити в таких об'ємах? Ми вважаємо, що він (Путін – 24 Канал) може витрати в наступному році 300 мільярдів на війну,

– сказав президент України.

Він наголосив, що санкції зупинять можливості Росії так фінансувати армію та війну, адже буде дефіцит у таких великих бюджетах.

До слова, Зеленський також розповів, що розвідки України та партнерів мають дані про те, що Путін збирається й надалі затягувати війну.