Путін хоче 1,5-мільйонну армію, у 2026 він може витратити 300 мільярдів на війну, – Зеленський
- Президент Зеленський повідомив про плани Путіна збільшити російську армію до 1,5 мільйона.
- За прогнозами Зеленського, Росія може витратити 300 мільярдів на війну у 2026 році, але санкції можуть обмежити її фінансування.
Президент Зеленський розповів про плани Путіна на збільшення російської армії. Також вражають витрати Росії війська та війну.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського з представниками українських та іноземних медіа у Римі 10 липня.
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Санкції зупинять можливості Росії фінансувати війну
Володимир Зеленський розповів, що на сьогодні один російський солдат отримує від 6 до 8 тисяч доларів. Йдеться про витрати з усіх бюджетів – локальних, державних тощо.
"Уявіть собі скільки сплачує Росія за цю війну", – зауважив український президент.
Він додав, що Путін хоче створити армію чисельністю 1,5 мільйона – наразі уже є 1,2 мільйона.
Що може зупинити ці гроші? Як він буде платити в таких об'ємах? Ми вважаємо, що він (Путін – 24 Канал) може витрати в наступному році 300 мільярдів на війну,
– сказав президент України.
Він наголосив, що санкції зупинять можливості Росії так фінансувати армію та війну, адже буде дефіцит у таких великих бюджетах.
До слова, Зеленський також розповів, що розвідки України та партнерів мають дані про те, що Путін збирається й надалі затягувати війну.