Це стало найбільшим ударом: чому росіяни вирішили будувати морську базу в Абхазії

Президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія 5 жовтня повідомив, що підписав угоду з Росією про будівництво постійної російської військово-морської бази неподалік окупованого Очамчире. Росіяни не просто так пішли на такий крок.

Влучні удари по Кримському півострову змусили окупантів панічно розробляти нові плани. Про це 24 Каналу розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

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Шляху повернення немає

Для росіян у Криму найбільшим резонансом стало те, що дуже влучно прилітає по Севастополю й російських кораблях. Як наслідок, залишки чорноморського флоту довелось перебазувати, зокрема й у Новоросійськ. Однак тамтешній порт не зможе вмістити усі судна Росії.

Тож окупантам гарячково довелось вигадувати щось інше. Так і дійшли до будівництва військово-морської бази у самопроголошеній республіці Абхазія.

План щодо будівництва в Абхазії морської бази каже про те, що вони розуміють, що шансів повернутись у Севастопольський порт немає,

– наголосив Ахтем Чийгоз.

Іще одним потрясінням для окупантів став удар по командному пункту чорноморського флоту біля Верхньосадового. Село фактично розташоване між гір, тож прицільний удар справді вразив і дуже налякав росіян.

"Наступним кроком є руйнування транзитного шляху, де й розташований Кримський міст", – зазначив заступник голови Меджлісу.

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В Джанкої теж неспокійно

Українські військові добре дістають до Джанкою. Це важливе місце для росіян, адже там є скупчення живої сили, військових баз. До того ж саме через Джанкой проходило озброєння й допомога для окупантів.

У Джанкої змінили концепцію. Раніше там будували форпости, військові частини. Зараз в цьому сенсу нема. Його, як і весь Крим, використовують у логістичних цілях,

– зазначив Чийгоз.

Водночас росіянам не вдається приховати там свої плани, адже про все українську сторону інформують місцеві. Тож туди прилітає часто і влучно.

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