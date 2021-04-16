Єдиною метою Росії є знищити Україну як державу, – Остальцев про наміри Кремля

Росія продовжує нарощувати свої війська біля кордонів України. Кремль намагається переконати весь світ, що це їхня внутрішня справа і що країна начебто ні для кого не є загрозою.

Росіянам вірити не можна, адже вони не вважають українців рівнею для себе. Таку думку висловив Леонід Остальцев у блозі "VETERANO блог".

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За його словами, немає ілюзій щодо того, чи нападатимуть росіяни, чи ні.

Їхня мета єдина – знищити Україну як державу,

– зазначив Остальцев.

Він зауважив, що методи для цього можуть бути дуже різними:

від вливання грошей в усе проросійське в Україні;

до скупчення військ на кордонах і, звичайно, можливого повномасштабного вторгнення під виглядом захисту російськомовних на теренах Донбасу.

Остальцев відзначив, що його позиція не змінилася із 2014 року. Він вважає, що захищати свою країну – це найвищий і найважливіший обов'язок громадянина України.

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Він впевнений, що якщо Росія нападе, то українці захищатимуться. І робитимуть це так, щоб "недоімперія запам'ятала на тисячу років, що Україна більше ніколи не буде в рабстві, а той, хто захоче її загарбати – заплатить найвищу ціну".

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