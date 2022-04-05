Росія хоче знищити життя без диктатури, це стосується і Європи, – Зеленський до Іспанії

Росія прийшла в Україну не лише для того, щоб знищити людей. Кремль також хоче позбавити можливості життя без диктатури.

Росія хоче позбавити Україну можливості жити без насильства. Про це президент Володимир Зеленський сказав виступаючи перед парламентом Іспанії, повідомляє 24 канал.

Вона не хоче, що б в Україні мирно співіснували різні релігії та спільноти.

Формат російського державного життя не передбачає усього того, що є абсолютно звичним для нас, для України. Росія хоче зробити так, щоб в усьому нашому регіоні домінував тільки один порядок – тиранічний. Щоб будь-яка різноманітність була знищена,

– сказав глава держави.

Росія хоче зробити так, аби люди не могли знаходити спільну мову чи йти на компроміси. Адже саме так і є на території держави-агресорки. Тому таке вона бажає бачити і в Україні, а далі – в усьому регіоні Східної та Центральної Європи.

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