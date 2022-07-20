росіяни робитимуть фейковий репортаж про "знищення" HIMARS в Україні: просять допомогти білорусь

кремлівські ЗМІ хочуть нагодувати росіян черговою порцією пропаганди. Так, у білорусі вони планують зробити репортаж про знищення HIMARS, щоправда, не справжньої, а дерев'яної.

Саме HIMARS зараз чи не найбільше побоюються росіяни. Так, сергєй лавров каже, що через цю артилерійську систему кремль розширив географію так званої "спецоперації".

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Дерев'яну HIMARS планують знищити на камеру у білорусі

У пропагандистському інформагентстві "россія сєгодня" вирішили, що непогано би показати російським глядачам та читачам, як дають раду їхні військові з уже легендарним американським озброєнням.

Справжні HIMARS, попри всі запевнення міноборони росії, вполювати не вдається. Отож так звані "журналісти" вирішили створити черговий фейк, та ще й незграбно.

Макет розмістять на полігоні біля міста Барановичі

По допомогу пропагандисти звернулись до міністра оборони білорусі віктора хреніна. Звісно, знімати "знищення HIMARS" на Донбасі чи Півдні неможливо, тож вирішили це робити на білоруській території.

Так, 22 липня дерев'яний макет мають розмістити на Обуз-Лесновському полігоні, що неподалік Баранович. Склад знімальної групи дуже скромний – один фотожурналіст. Що саме має робити хренін – давати коментар, стріляти у саморобний HIMARS чи фотографувати – у "россія сєгодня" не уточнили.

Звернення російських журналістів до міністра оборони білорусі / Фото InformNapalm

Ще кілька ляпів російської пропаганди: коротко

Нещодавно росіяни вгатили по меблевому складу в Одесі, проте відзвітували, що знищили установку Harpoon.

Також пропагандисти запевняють, що ліквідували зарядну установку для HIMARS, якої і в природі нема.

Офіс відомої європейської фармкомпанії у Рубіжному російські ЗМІ перетворили на чергову "американську біолабораторію".

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