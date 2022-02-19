Росія хоче зробити віртуальну загрозу, – Гармаш про "евакуацію" у Донецьку

Ватажки окупантів оголосили евакуацію мешканців ОРДЛО. У такий спосіб Росія намагається вдати сценарій апокаліпсису в Донецьку.

Про це в ефірі 24 каналу сказав представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він зазначив, що має також інформацію з власних джерел про так звану евакуацію.

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Гармаш про "евакуацію" в ОРДЛО

За словами Гармаша, у Донецьку не відбувається нічого особливо. Наприклад, діти зранку пішли у школу.

У мене таке враження, що Росія взяла за приклад дії американців й створює віртуальну загрозу. Намагається вдати сценарій апокаліпсису в Донецьку,

– підкреслив він.

Як пояснив Гармаш, зранку 18 лютого у Донецьку справді було чути вибухи, однак місцеві до них вже звикли. У другій половині дня – ситуація там покращилась.

Сергій Гармаш прокоментував "евакуацію" в ОРДЛО: дивіться відео

"Евакуація" в ОРДЛО: коротко