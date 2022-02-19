Росія хоче зробити віртуальну загрозу, – Гармаш про "евакуацію" у Донецьку
Ватажки окупантів оголосили евакуацію мешканців ОРДЛО. У такий спосіб Росія намагається вдати сценарій апокаліпсису в Донецьку.
Про це в ефірі 24 каналу сказав представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Він зазначив, що має також інформацію з власних джерел про так звану евакуацію.
До теми Після повідомлення про евакуацію українців з Донбасу в Росії різко "впав" рубль
Гармаш про "евакуацію" в ОРДЛО
За словами Гармаша, у Донецьку не відбувається нічого особливо. Наприклад, діти зранку пішли у школу.
У мене таке враження, що Росія взяла за приклад дії американців й створює віртуальну загрозу. Намагається вдати сценарій апокаліпсису в Донецьку,
– підкреслив він.
Як пояснив Гармаш, зранку 18 лютого у Донецьку справді було чути вибухи, однак місцеві до них вже звикли. У другій половині дня – ситуація там покращилась.
Сергій Гармаш прокоментував "евакуацію" в ОРДЛО: дивіться відео
"Евакуація" в ОРДЛО: коротко
- 18 лютого бойовики в ОРДЛО заявили нібито Україна планує наступ та зібралась звільняти Донбас військовим шляхом. Через це ватажки начебто збираються евакуйовувати місцеве населення до Росії, у Ростовську область.
- У Кремлі заявили, що президент Росії готовий платити 10 тисяч російських рублів кожному "евакуйованому".
- Через такі заяви в окупованому Донецьку люди панікують. Там запрацювала сирена "громадянської оборони".
- За інформацією російських ЗМІ, в Донецьку біля будівлі так званого уряду бойовиків 18 лютого прогримів вибух.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав мешканців ОРДЛО не вірити бойовикам, бо Україна ніяких наступальних дій не планує.