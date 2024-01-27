Росія хотіла отримати ДНК рідних військовополонених, які нібито були в Іл-76, – WP

Російські загарбники хотіли отримати ДНК родичів українських військовополонених, які нібито перебували в Іл-76, що впав у Бєлгородській області. Однак, жодних доказів окупанти не надали.

Про це видання повідомило з посиланням на двох присутніх на зустрічі Координаційного штабу з сім'ями. Про запит окупантів родичам полонених розповів Кирило Буданов.

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"Пазл не складається"

Буданов розповів, що країна-агресор попросила надати ДНК для відповідності тілам полонених, нібито загиблих на борту. Однак, не надала жодних доказів їх останків.

Україна відхилила це прохання, зазначив начальник ГУР Буданов. Про це на умовах анонімності розповіли двоє родичів полонених, які були присутні на зустрічі.

За словами матері одного з військовополонених, Кирило Буданов сказав, що пазл не складається і більшість людей впевнені, що російська версія подій — фейк.