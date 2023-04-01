План Герасимова щодо окупації Донбасу провалився, – британська розвідка
Джерело:Міноборони Великої Британії
Росіяни не полишають спроб вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської області. Але з цим завданням окупанти впоратися ніяк не можуть.
Як нагадали у британській розвідці, 11 січня 2023 року начальник генштабу Росії генерал Валєрій Герасимов взяв на себе особисте командування так званою "спецоперацією". Але за кілька місяців його план з окупації Донбасу провалився.
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Великий наступ Герасимова – пшик
У розвідці зазначають, що Герасимов на посаді намагався розпочати загальний зимовий наступ. Його мета – розширити контроль Росії на весь Донбас.
Через вісімдесят днів стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився,
– наголошують у розвідці.
Укладачі звіту зауважили, що російські війська змогли досягнути лише незначних успіхів на кількох ділянках фронту на Донбасі. Але за це вони заплатили велику ціну – десятки тисяч жертв. І це стало причиною того, що ворог значною мірою розтратив свою тимчасову перевагу в особовому складі. Її росіяни змогли набути завдяки осінній так званій "частковій мобілізації".
У розвідці Великої Британії додали, що Герасимов розширює межі того, наскільки далеко російське політичне керівництво може зазнавати невдач.
Коротенько пройдімося втратами ворога. Так, у рамках кампанії зимового наступу наші захисники ліквідували тисячі загарбників. А загальна цифра "двохсотих" наближається до позначки 180 тисяч.
Росія не встигає підвозити пакети
- За минулу добу, за даними Генштабу ЗСУ, нашим військовим вдалося знищити 630 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 – 173 990 бійців "другої армії світу".
- У росіян також стало значно менше техніки. На брухт уже перетворили 3 616 танків, 6 981 бойову броньовану машину, 2 683 артилерійські системи, 527 РСЗВ, а також 279 засобів ППО.
- Крім того, окупанти після завершення війни не дорахуються 306 літаків, 291 гелікоптера, 2 248 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 суден, 5 528 автомобілів і автоцистерн та 296 одиниць спеціальної техніки.