СБУ запобігла терактам, які російське ГРУ планувало провести у Києві на 9 травня

СБУ запобігла терактам, які російські загарбники планували провести у Києві. Свої злочинні дії агенти росіян планували підвести під 9 травня.

Про це в коментарі 24 Каналу розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Він зазначив, що курувало підготовку цих терактів російське Головне розвідувальне управління.

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СБУ вдалося запобігти терактам у Києві

Дехтяренко зазначив, що СБУ спрацювала на випередження, а виконавців теракту затримано на гарячому.

Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід,

– зазначив речник.

Він також наголосив, що Служба безпеки обіцяє повідомити усі деталі спецоперації згодом.

Раніше СБУ запобігла замаху на Зеленського, Малюка і Буданова

Служба безпеки України 7 травня викрила мережу агентів 5-ї служби Федеральної служби безпеки Росії, які готували замах на президента України. Зокрема, було затримано двох полковників Управління державної охорони (УДО).

Реалізувати план щодо усунення глави держави мала агентурна мережа. Її діяльність контролював Кремль у Москві. Два полковники зливали секретну інформацію Росії.

Згодом стало відомо, що Кремль не лише націлився на усунення президента Зеленського, але й планував вбивства інших високопосадовців України. Серед них були, зокрема, голова Головного управління розвідки Кирило Буданов та голова Служби безпеки України Василь Малюк.

Зокрема, в СБУ наголосили, що для вбивства очільника розвідки російський агент повинен був спостерігати за його переміщенням під охороною та передавати росіянам інформацію. По будинку, де мав перебувати Буданов, планували завдати ракетного удару, а потім атакувати дроном людей, що залишилися б на місці атаки. Вбивство готували напередодні Великодня, а сам теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, став провалом російської спецслужби.

Відреагували на цю інформацію й у США. Речниця Білого дому Карін Жан П'єр назвала затримання полковників Управління державної охорони "дуже тривожною новиною". Однак вона висловила радість з огляду на те, що спробі замаху вдалося запобігти.