Не лише Росія: Білорусь планує співпрацювати з Іраном

Білорусь планує співпрацювати з Іраном. Таким чином, вона разом з Росією виступатиме у війні проти України.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни. До речі, Іран уже не приховує своєї співпраці з Росією і країна-агресорка почала отримувати креслення та компоненти для ударних безпілотників.

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Білорусь планує співпрацювати з Іраном

Нещодавно прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко відвідав Іран, щоб обговорити економічну співпрацю та, можливо, співпрацю у сфері безпеки.

Головченко зустрівся з першим віцепрезидентом Ірану Мохаммадом Мохбером і, ймовірно, зустрінеться з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі та іншими офіційними особами найближчими днями.

Експерти кажуть, що візит Головченка в Тегеран відбувся після повідомлення розвідки України про те, що Іран може допомогти Білорусі у виробництві артилерійських снарядів.

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