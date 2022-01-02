Росія каже, що готова до будь-якого формату переговорів по Донбасу за участі США
2 січня 2022 , 18:03Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
У міністерстві закордонних справ Росії заявили, що країна-агресор готова провести зі Сполученими Штатами перемовини стосовно Донбасу в будь-якому форматі.
Заступник голови російського МЗС Андрій Руденко повідомив, що Москва хоче "співпрацювати на основі підтриманого Вашингтоном принципу безальтернативності мінських угод".
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Росія пропонувала США провести в рамках нормандського формату зустріч за участю представників (проросійських бойовиків – 24 канал) окупованих Донецька та Луганська. Але позитивної відповіді не отримала,
– додав Руденко.
США у нормандському форматі: головне
- Припущення про те, що США можуть долучити до переговорного процесу в нормандському форматі існує вже декілька років. Таку ініціативу підтримує і президент Володимир Зеленський.
- Олексій Арестович у липні 2021 року заявив, що Андрій Єрмак і Вікторія Нуланд активно обговорюють залучення Сполучених Штатів до перемовин у нормандському форматі.
- Окрім цього, глава ОП після зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом повідомив про готовність США до участі у форматі. Однак для цього має бути згода усіх сторін, зокрема, й Росії.